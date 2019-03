El presidente de la FPF, Agustín Lozano, salió a dar la cara ante las acusaciones en su contra. | Fuente: Prensa FPF

Agustín Lozano tuvo que dar la cara ante una acusación en su contra de haber estado envuelto en la reventa de entradas de partidos de la Selección Peruana. En una conferencia, el mandamás de la FPF señaló que no tiene ningún tipo de involucración en este asunto y aseguró que no piensa renunciar a la presidencia, ya que no ha hecho nada ilegal.

"En el Ministerio de Educación también dan libros gratuitos y no se puede supervisar si los venden. Igual es con las entradas de cortesía, tenemos la relación de la gente que ha recibido pero no podemos garantizar que les den buen uso. No pienso renunciar a la FPF porque no he cometido ningún acto ilícito ni he autorizado una reventa. Quien lo haya hecho que asuma su responsabilidad, pero yo no", dijo.

Por otro lado, Agustín Lozano habló sobre la supuesta investigación que le ha abierto la CONMEBOL por este mismo asunto y manifestó que hasta ahora no ha recibido ningún documento oficial de parte del máximo ente del balompié sudamericano confirmando ello.

"Hace pocos días, emitimos un comunicado en el que decía que desconozco totalmente que CONMEBOL o FIFA tenga un proceso contra mi persona. Debo aclarar que, hasta hoy, la CONMEBOL no me ha notificado a través de ninguna comisión sobre estos hechos. No me han alcanzado ningún documento para tener conocimiento, hablé con Juan Matute sobre la carta que se ha venido difundiendo y me dijo que desconocía sobre el tema", sentenció Agustín Lozano.