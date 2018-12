Agustín Lozano seguirá en la Videna hasta diciembre de 2019. | Fuente: ANDINA

Agustín Lozano tiene claro que solo ocupa el cargo de presidente de la FPF de manera interina. Esto tras los problemas legales que afronta Edwin Oviedo y que apuraron su salida de la Videna. Precisamente, el nuevo titular de la FPF conversó con RPP Noticias y aclaró ciertos temas.

"Ya hay una hoja de ruta y en diciembre de 2019 se convocará a elecciones en la FPF, y para eso se han nombrado comisiones que vean la adecuación de los estatutos al modelo de FIFA", precisó Agustín Lozano al programa Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, aclaró que él no se presentará como candidato para ocupar el máximo cargo en la FPF. "Yo tengo otros proyectos, en mi pensamiento no está ser presidente de la FPF. Estatutariamente he tenido que asumir esta responsabilidad", aclaró.

Finalmente, Agustín Lozano aclaró cuál sería la situación si Edwin Oviedo resuelve sus problemas legales. "Si Edwin Oviedo recupera su libertad volverá a ocupar el cargo de presidente (de la FPF), y yo paso a ser vicepresidente", expresó.