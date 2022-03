El exárbitro también se pronunció tras el polémico gol no cobrado para Perú | Fuente: Andina

El alcalde de San Borja y exárbitro de fútbol, Alberto Tejada, dio su opinión sobre la polémica generada por el juez brasileño Anderson Daronco, quien no revisó el VAR tras un remate de gol que hubiera significado el empate en el encuentro donde la selección peruana cayó ante su similar de Uruguay por 1-0. Un resultado que para muchos hinchas

fue un escándalo.

Para el exreferí, La FPF puede solicitar la secuencia completa del VAR, pero aclaró que esto ya fue publicado por la Conmebol donde se observa que el árbitro principal sí coordinó con sus asistentes, aunque sostuvo también que pudo haber paralizado el encuentro para analizar mejor la jugada.



"Quizá como árbitro uno puede haber paralizado y verificar, así la ansiedad pudo haber bajado, sí es posible, pero técnicamente él, por lo visto, está comentando con sus asistentes y le dan la afirmación de que la pelota no entra", sostuvo Alberto Tejada en el programa "Ampliación de Noticias" de RPP.





Señaló también que el árbitro no pudo ver si hubo gol porque estaba en una mala posición, por eso estaba esperando lo que digan en el VAR e incluso indicó que el juez brasileño pedía tranquilidad a sus asistentes para analizar la jugada.

"Esta acción me hace recordar lo que pasó con Bascuñán en el proceso anterior. En el cual nos pone a pensar porque revisa una cosa y no la otra. Yo creo que estos gestos, que más son sociales, realmente son beneficiosos porque estamos hablando de los minutos finales del partido. Sí, pudo parar el juego, pero no es una obligación pues es una cuestión más de criterio, el partido no se interrumpió", explicó.

Tejada también recordó que la tecnología del 'Ojo de Halcón' ya fue ensayado en el 2005 durante un torneo de menores en el Perú y no fue tan efectivo como se pensaba para el fútbol. Aseguró que la parte técnica no fue satisfactoria.

Perú obligado a ganar el martes

La selección peruana enfrentará a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca necesita los tres puntos para asegurar el quinto puesto y estar en el repechaje a fin de lograr el boleto mundialista.