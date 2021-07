Álex Valera | Fuente: FPF

El último 17 de junio, la Selección Peruana cayó por 0-4 ante Brasil en su debut en la Copa América y, durante el segundo tiempo, cuando todavía la 'blanquirroja' iba 0-2 abajo, el delantero Álex Valera tuvo una ocasión fallida para poder descontar.

Por su parte, el futbolista de Universitario de Deportes conversó con RPP Noticias se refirió a esa jugada en la que erró el disparo solo frente al arco y mandando la pelota por encima del travesaño.

"Hasta hoy no puedo olvidar esa chance que perdí contra Brasil. Pienso en qué hubiera pasado si hubiera metido ese gol, es difícil borrar ese tema. Pero es fútbol y así va a pasar siempre, cualquier delantero falla y hay que seguir", sostuvo Valera en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, también habló de lo que le dejó haber tenido chance de ingresar durante la Copa América: "Me emocioné por los minutos que me dieron en la Copa América. Estaba esperando la oportunidad, me preparaba mentalmente, en algún momento me tocará".

La palabra de Ricardo Gareca:

Por otro lado, Valera también reveló la conversación que tuvo con el 'Tigre': "La última vez que conversé con el profesor Gareca fue luego del partido contra Colombia. Me dijo que me siga preparando, que tendré mi oportunidad porque las personas que están en la Selección siempre tienen posibilidades".

