Alex Valera en Universitario. | Fuente: Universitario

Perú perdió ante Australia por la tanda de penales y dejó escapar la chance de clasificar a Qatar 2022. Alex Valera, que falló su remate en la definición ante los 'socceroos', se pronunció sobre la derrota de la bicolor en Qatar.

En una entrevista con el área de prensa de Universitario de Deportes, Valera reconoció que pasó un mal momento por fallar el penal ante Australia, aunque luego de varias semanas ya se encuentra fuerte en el aspecto anímico.

"Yo creo que fue un momento duro, pero estuve respaldado por la hinchada y por mi familia. Además, tengo que dar vuelta a la página porque mi club y mi familia me necesitan; todo lo hago por ellos. Voy a salir de este mal momento y voy a mejorar en las cosas que me hagan falta. Me siento más preparado y más fuerte que nunca", señaló Alex Valera.

Valera sobre Universitario

El atacante crema, que lleva 10 anotaciones en 2022, se refirió también al ingreso del entrenador Carlos Compagnucci en Universitario.

"El grupo está entrenando de la mejor manera. El 'profe' es muy intenso en los entrenamientos, en los partidos quiere que impongamos eso y estamos entrenando para conseguirlo. Creo que ahora las cosas van a estar mucho mejor por la intensidad que le podamos meter a todos los partidos", culminó.

Alex Valera, que llegó en silencio a Universitario en 2021 y ahora es el goleador de su equipo. En los últimos días sonó como posible refuerzo de Rosario Central.

Alex Valera anotó ante UTC. | Fuente: Universitario de Deportes

Valera anotó el gol del triunfo en Universitario

Universitario de Deportes venció a UTC de Cajamarca en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022 y el encargado de anotar el primer tanto fue Álex Valera, delantero y goleador del conjunto crema.

El gol llegó en el minuto 56 del encuentro disputado en el estadio Monumental luego de que Nelson Cabanillas robara un balón sobre la banda izquierda y, al progresar hacia campo rival, terminó enviando un pase a Piero Quispe.





NUESTROS PODCAST



¿Estamos en la cuarta ola de la COVID-19? ¿qué características tendría?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló hoy a la prensa que se registra un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional y que estamos a solo centésimas para ingresar a una cuarta ola. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esta coyuntura.