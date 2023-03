Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Este martes la Selección Peruana empató sin goles ante Marruecos en Madrid por su segundo amistoso internacional tras haber caído por 2-0 ante Alemania el último sábado y, por su parte, el conjunto dirigido por Juan Reynoso dejó mejores sensaciones en el plano defensivo, pero la preocupante estadística de no haber rematado al arco rival en ambos partidos. Repasemos el desempeño de los jugadores de la 'blanquirroja' en el duelo ante la selección africana.

Pedro Gallese:

El arquero y capitán de la Selección Peruana fue el punto alto del equipo considerando que se vio bastante exigido ante un Marruecos que tuvo mayor presión y generó más jugadas ofensivas que el cuadro nacional. Puntualmente, tuvo dos grandes atajadas en el encuentro y respondió con mucha seguridad cada vez que fue necesario.

Luis Advíncula:

El lateral derecho de la 'blanquirroja' tuvo un desempeño regular considerando que cumplió tuvo una buena labor defensiva pero también perdió muchas pelotas en salida.

Carlos Zambrano:

El defensor central nacional tuvo un muy buen primer tiempo al cortar jugadas claras de peligro en favor del rival. Fue determinante en jugadas puntuales y venía teniendo un buen desempeño hasta que fue expulsado en el minuto 79 por falta sobre Boufal, quien también recibió una sanción. Fue uno de los puntos altos del equipo.

Anderson Santamaría:

El defensor central peruano tuvo un partido bastante correcto durante los 90 minutos, salía con precisión a los cortes y despejó varias pelotas peligrosas. Fue uno de los factores para que el trabajo defensivo haya sido la principal virtud de la 'blanquirroja'.

Miguel Trauco:

El lateral izquierdo del equipo nacional cumplió un buen trabajo defensivo pero no tuvo muchas salidas claras ni balones largos precisos que generaran peligro. Perdió pelotas en salida.

Renato Tapia:

El volante central mostró mucho orden y capacidad en la recuperación de balones. Apoyo mucho a la línea defensiva e hizo recorridos exigidos a lo largo del encuentro. Fue uno de los mejores desempeños del equipo.

Yoshimar Yotún:

Fue errático en los pases sobre todo en el primer tiempo del encuentro. Apoyo en la marca e intento jugar con el ataque pero perdió muchos balones en salida.

Andy Polo:

El extremo nacional no tuvo mucha incidencia a lo largo del partido ni generó jugadas ofensivas claras. No se mostró como un arma de ataque que genere peligro.

Marcos López:

Esta vez en una labor más ofensiva, López realizó recorridos propio de un extremo pero perdió muchos balones y no generó ocasiones de ataque que se asocien con el delantero ni que generen ocasiones peligrosas.

André Carrillo:

Más allá de haber tenido algunas intenciones pisando el área rival, la propia presión del rival hizo que el jugador retroceda y apoye en la marca. Cuando tuvo oportunidad y al jugar suelto detrás del '9', tuvo intenciones pero no las finalizó.

Gianluca Lapadula:

El delantero ítalo-peruano casi no tuvo oportunidades de quedar en ventaja frente al arco rival. Si bien peleó correctamente algunas pelotas entre la defensa central rival, no generó mayor peligro y eso se resumió en no haber sumado ni un remate en portería a lo largo de todo el encuentro.