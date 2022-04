Anderson Santamaría jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Sueña con la blanquirroja. Anderson Santamaría, defensa del Atlas, afirmó este martes que fue duro no ser tomado en cuenta por Perú, del entrenador Ricardo Gareca, para el cierre de las Eliminatorias Qatar 2022.



"Soy consciente de que hay compañeros en la Selección Peruana, en mi posición que están pasando momentos muy buenos y puedo decir que estoy trabajando de la mejor manera, siempre pensando en la selección. No lo voy a negar, fue un golpe muy duro quedar al margen estas últimas jornadas de las Eliminatorias, pero en mi mente siempre está de que voy a tener una nueva oportunidad", dijo Anderson Santamaría en conferencia de prensa.



Santamaría no ha sido convocado por Gareca desde septiembre de 2021 cuando la bicolor disputó partidos ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

La Selección Peruana no cuenta con Anderson Santamaría

El equipo nacional finalizó en el quinto lugar de las Eliminatorias, que le dio el boleto a la repesca en la que se enfrentará a un rival de la confederación asiática.



'Santa' confió en que el desempeño que ha tenido con el Atlas, con el que en diciembre consiguió el título de Liga, haga que Gareca lo considere para integrar a la nómina de Perú en la repesca.



"Estoy teniendo continuidad en mi club y quiero seguir así y si me toca la oportunidad de regresar algún momento a la selección, me agarrará bien preparado. A la selección le esperan momentos importantes, se le viene el repechaje y la posibilidad de acceder a un Mundial; la ilusión está al ciento por ciento", añadió Anderson Santamaría.



El zaguero de 30 años ha sido titular en 13 de las 14 jornadas del torneo Clausura 2022 y es una de las piezas claves en la defensa del entrenador argentino Diego Cocca.



En el Clausura, Atlas ocupa la quinta posición con tres partidos por jugarse en la fase regular, lugar en el que aspira a colocarse entre los cuatro mejores clasificados que avanzarán de forma directa a los cuartos de final.



"Sabemos que así como estamos muy cerca del cuarto lugar hay muchos equipos detrás que tras un traspié de nosotros podemos caer hasta octavo o noveno. Hemos dejado escapar puntos importantes que nos han costado mucho", expresó Santamaría. (EFE)

