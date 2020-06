Anderson Santamaría debutó como futbolista profesional en Ayacucho FC. | Fuente: Captura

El aislamiento social obligatorio producto del COVID-19, le sirvió a Anderson Santamaría para ponerse a punto de cara la vuelta al fútbol. El defensa central mostró su alegría por recuperarse de su lesión y estar en optimas condiciones para su regreso.

"En lo personal, fue la peor noticia que me tocó vivir en el fútbol, porque nunca tuve una lesión tan grave como la que pasé. Gracias a Dios, hoy en día vengo mejorando muchísimo respecto a ese tema, pero sí fue una bronca porque quería tener mi revancha en ese torneo, ya que me había propuesto objetivos grandes con Atlas. Pero el fútbol te da revanchas, y hoy tengo otra después de seis meses exactamente de esa lesión, vengo entrenando de a poco para regresar de la mejor manera", indicó Santamaria al portal oficial del Atlas.

“La verdad, desde el primer minuto que me dieron la noticia lamentable de la lesión, el club se portó muy bien conmigo, me dio todas las facilidades para mi operación para traer a mi familia, que sirvió de gran apoyo. También tuve el respaldo de la Selección que también mandó doctores y siempre estuvieron pendiente de mí. Siempre me sentí respaldado por este club, en ningún momento dudé de que la capacidad de mi recuperación fuera tan pronta, ahora solo faltan algunos detalles, pero con esta pretemporada se me va a facilitar”, agregó.

Anderson Santamaria tuvo una lesión de ligamento cruzado de la rodilla y ya esta recuperado de la mejor manera. El futbolista integró el plantel de la Selección Peruana que fue subcampeón de la Copa América 2019.