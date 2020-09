André Carrillo debutó en la Selección Peruana en 2011 | Fuente: AFP

Las Eliminatorias Qatar 2022 comenzarán a jugarse desde el próximo 8 de octubre, donde la Selección Peruana se medirá en su debut a Paraguay en Asunción.

Los habituales seleccionados han manifestado que buscan lograr otra vez la clasificación a la Copa del Mundo, como André Carrillo, aunque apuntan ahora a obtener mejores resultados desde los primeros partidos de la competición.

"De que juegue siempre depende del entrenador. Haré mi trabajo y me prepararé para llegar bien y apoyar a la selección. La idea es empezar bien las Eliminatorias, he conversado con algunos jugadores y no queremos iniciar el proceso como la vez pasada. Vengo trabajando para eso", indicó el atacante del Al Hilal de Arabia en 'Movistar Deportes'.

En el proceso para Rusia 2018, los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron solo cuatro puntos en las primeras seis jornadas, ubicándose lejos de los puestos de clasificación. El cierre fue totalmente opuesto. Los últimos seis juegos los completó invicto, alcanzando 12 puntos de 18 posibles.

Durante ese tramo, André Carillo se consolidó en el esquema titular, algo que se mantuvo en el Mundial Rusia 2018 y en los últimos partidos de la Copa América 2019, aunque el delantero reconoció que antes no trabajaba de la misma forma que en la actualidad.

“Hago cosas que de repente antes no hacía. Reconozco que alguna vez me he equivocado cuando he estado en la selección. Evitaba hacer unos trabajos, ponía mala cara, hoy que estoy más grande, mi forma de pensar ya cambió", sostuvo.