André Carillo llegó a Al Hilal en 2018 | Fuente: Al Hilal

La Selección Peruana no pasó de la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018, aunque tuvo rendimientos individuales altos, como el de André Carrillo. El atacante fue titular en los tres compromisos, resaltando por su velocidad y desequilibrio. Además, marcó el primer gol del equipo en el certamen.

Luego de la Copa del Mundo, André debía resolver su futuro, ya que su pase pertenecía al Benfica de Portugal y meses atrás había concluido su cesión a Watford de Inglaterra. No obstante, el jugador decidió dejar Europa y aceptar la oferta que le llegó desde el Al Hilal de Arabia Saudita, cuadro al que pertenece desde entonces.

"Después del Mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica y tuve lo de Al Hilal y tampoco era que tenía mil ofertas. Uno piensa que por jugar un Mundial te van a llover propuestas y no es así. También si me llega una oferta de Sudamérica, yo no quiero ir. A lo mejor pude decir que regresaba a Sudamérica y estoy seguro que tenía la puerta en la gran mayoría de equipos. Fulham es un bonito club, buenos fans, pero su plan es no descender a Segunda y no es un objetivo que tengo para mi carrera", dijo en 'Movistar Deportes', explicando el motivo por el que optó por marcharse al fútbol asiático.

Al Hilal es el equipo con más título ligueros en Arabia Saudita. André Carrillo ya cuenta con tres trofeos desde que llegó al club, siendo uno de los más importantes el de la última Champions League de Asia, la que le permitió disputar el Mundial de Clubes.

"¿A quién no le gusta la plata? Obviamente, el contrato te seduce y eso le pasa a cualquier jugador, pero yo vine aquí a préstamo de un año y luego de ese tiempo terminé lesionado y no estuve en los últimos 8 partidos. Después de eso, me quería quedar acá, pese a que tuve otras ofertas de clubes árabes, que me pagaban más de dinero, pero yo le dije a mi empresario que no quiero escuchar otro contrato y que me quiero quedar en Al Hilal, así gane menos. Por eso que no solo me he quedado por el dinero", aseguró.