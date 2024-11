Perú vs. Uruguay Sub 20: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Uruguay Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este jueves 14 de noviembre en el estadio Parque Capurro, en Montevideo (Uruguay), desde las 2:30 p.m. (hora peruana) por amistoso internacional Sub 20. La transmisión del compromiso podrá seguirse por AUF TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cómo le fue a Perú y Uruguay Sub 20 en su primer amistoso internacional?

La Selección Peruana Sub 20 derrotó por 2-1 a Uruguay el último martes en el amistoso realizado en el estadio Gran Parque Central. Los dirigidos por 'Chemo' Del Solar llegaron al gol a través de los delanteros Víctor Guzmán y Juan Pablo Goicochea.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay Sub 20 en amistoso internacional?

El segundo partido entre Perú vs. Uruguay por amistoso internacional Sub 20 se jugará el jueves 14 de noviembre en el Estadio Parque Capurro, en la ciudad de Montevideo (Uruguay). El recinto tiene capacidad para 10 mil espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay Sub 20 en vivo en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m. En Uruguay , el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay Sub 20 comienza a la 1:30 p.m.

Los goles de Víctor Guzmán y Juan Pablo Goicochea en el triunfo de Perú U20 por 2-1 sobre Uruguay en Montevideo. 🇵🇪🔝



🎥 Producto Peruano (YouTube) pic.twitter.com/dpdgiM4NWW — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 13, 2024

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay Sub 20 EN VIVO por TV y streaming?

El partido no será transmitido EN VIVO para Perú en ninguna plataforma de TV o streaming y en Uruguay los detalles estarán en AUF TV. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs Uruguay Sub 20: alineaciones posibles

Perú: William Falcón; Alejandro Pósito ©, Brian Arias, Jems Tenorio, Fabián Lora, Álvaro Rojas, Ian Wisdom, Juan Pablo Goicochea, Maxloren Castro, Víctor Guzmán y José Amasifuén.

Uruguay: K. Martínez; F. González ©, M. Oroná, N. López, A. Frugone; R. Mederos, R. Téliz, A. Severo, A. Albarracín, E. Almeida; E. Crucci.

𝗔𝘀𝗶́ 𝘀𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗼𝘀❤️



⚽️ #LaBicolor Sub 20 🇵🇪 venció a Uruguay 🇺🇾 por 1 a 2 en el Gran Parque Central de Montevideo. Este jueves volvemos a enfrentarnos.



📸 @iteasport_ #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/cnzOboxrxT — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 12, 2024

Perú vs Uruguay Sub 20: ¿Cuánto pagan las apuestas en amistoso internacional?

Casa de Apuestas URUGUAY EMPATE PERÚ Betano 1.75 3.85 3.80