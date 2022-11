Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Este miércoles la Selección Peruana se medirá ante Paraguay en partido amistoso en el estadio Monumental y, por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a la organización este encuentro y ante Bolivia a disputarse en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

"No hay obligatoriedad de los clubes para ceder en estos estos amistosos. Lapadula no pudo venir porque la Serie B no ha parado, lo mismo pasó con Carrillo porque tiene pretemporada", sostuvo García Pye en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, García Pye agregó: "Hay posibilidad de que Arequipa sea una de las sedes para jugar algunos partidos de las Eliminatorias, así que jugar contra Bolivia ahí era buena ocasión como plan piloto".

Sobre las Eliminatorias, el directivo de la FPF precisó: "Aún no se oficializado el inicio de las Eliminatorias, aparentemente va a ser en junio pero no está confirmado al 100%, de ser así tendríamos más amistosos".

Partidos amistosos de la Selección Peruana:

El equipo dirigido por Juan Reynoso jugará un partido amistoso ante Paraguay este miércoles 16 de noviembre a partir de las 8:00 pm en el estadio Monumental y luego, el viernes 18 de noviembre, se medirá ante Bolivia en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa a partir de las 7:30 pm.