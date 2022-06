Selección Peruana anunció oficialmente el amistoso contra México en setiembre | Fuente: EFE

El momento de volver a las canchas. La Selección Peruana marcará su regreso a los terrenos de juego cuando enfrente en un amistoso internacional a México, el cual anunció de manera oficial este martes la Federación Peruana de Fútbol.

Después de su caída en los penales del repechaje intercontinental ante Australia, quedando así sin clasificación al Mundial Qatar 2022, la ‘bicolor’ reaparecerá el sábado 24 de setiembre cuando enfrente a México en California, en Estados Unidos.

“La Selección Peruana disputará un nuevo amistoso internacional ante México el sábado 24 de setiembre en el legendario estadio Rose Bowl de Pasadena (California), sede de las finales de la Copa Mundial de la FIFA masculina de 1994 y femenina de 1999”, detalló la FPF a través de un comunicado.

El partido de la Selección Peruana aún no tiene definido el horario del cotejo, no obstante, la venta de entradas comenzará a realizarse desde el jueves 7 de julio en la plataforma ‘MexTour’. Aunque la ‘bicolor’ no está clasificada para Qatar 2022, sí es el caso de México, que será parte del grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, siendo su debut el 22 de noviembre contra los europeos.

Perú enfrentará a México en amistoso internacional

Perú enfrentará a México en Estados Unidos previo al Mundial Qatar 2022 | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana se ha enfrentado a México en 28 oportunidades, registrando 9 victorias. El duelo más reciente se dio el 3 de junio del 2015, cuando el equipo a cargo de Ricardo Gareca empató 1-1 en el Estadio Nacional de Lima con los ‘aztecas’ y donde Jefferson Farfán marcó el tanto incaico.

La más reciente victoria de Perú sobre la ‘Tri’ se registró en la Copa América 2011, en el periodo de Sergio Markarián. Durante la fase de grupos del certamen (México no acudió con su plantel principal), Paolo Guerrero convirtió para el triunfo 1-0.





¿Ricardo Gareca seguirá como entrenador de Perú?

Ricardo Gareca desea seguir como entrenador de la Selección Peruana | Fuente: EFE

El 24 de setiembre será la reaparición de la Selección Peruana después de su caída en el repechaje que los dejó sin clasificar al Mundial Qatar 2022. La incertidumbre está en si Ricardo Gareca continuará como entrenador de la ‘bicolor’, ya que su contrato con la FPF finalizó.

Ricardo Gareca tiene la predisposición de seguir siendo el técnico de la Selección Peruana apuntando hacia el Mundial 2026, pero el argentino desea exista un plan estructural desde la FPF para la mejora del fútbol peruano en general y que no solo se centre en el seleccionado absoluto.

La intención de Gareca es ampliar su grupo de trabajo para que puedan supervisar de manera directa otras áreas vinculadas a la Federación en el ámbito deportivo. Asimismo, el ‘Tigre’ desea la continuidad de Juan Carlos Oblitas como director deportivo.





