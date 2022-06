Carlos Zambrano y Luis Advíncula. | Fuente: EFE

La Selección Peruana perdió la opción de clasificar al Mundial de Qatar 2022 al perder por penales ante Australia en Doha. Este mal resultado sorprendió a una parte de la prensa mundial y hasta en Boca Juniors estuvo pendiente por el accionar de sus jugadores peruanos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Más allá de la no clasificación de la Selección Peruana, la prensa argentina detalla que Boca perdió una cifra importante de dinero con Advíncula y Zambrano fuera del Mundial que empezará el 21 de noviembre próximo.

Olé de Argentina informó que la FIFA paga 8.530 dólares a cada club que ceda a un jugador. La mínima participación de cada selección son 15 días, período que acaba la fase de grupos. En el caso de Boca Juniors, con la presencia peruana habría recibido 256 mil dólares. Claro, esto es en caso si Perú quedaba eliminado antes de los octavos de final.



¿Boca sin mundialistas?

Luego del caso de Advíncula y Zambrano, Boca Juniors tiene con pocas opciones de contar con representantes en el Mundial. El único que tiene una chance, pero lejana, es el arquero Agustín Rossi aunque tiene en su contra que solo ha sido convocado una vez por Lionel Scaloni a la Selección de Argentina.





Advíncula ante Australia. | Fuente: AFP

"Advíncula estaba muerto y tiene que salir de esto"

En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas señaló que le dio un consejo al defensa Luis Advíncula, que una vez concretada la derrota ante Australia en el repechaje, anunció su retiro de la Selección Peruana a través de sus redes sociales. El 'Rayo' había fallado su remate en la tanda de penales ante los 'socceroos'.

"Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato. Esta muerto, pero Lucho fallan los que patean y los que no patean no fallan. He visto fallar a Maradona, Messi, Pelé, Zico y Platini", indicó en la Videna.

"Ahora que hay redes sociales nunca hay que hablar en caliente. Lucho es un hombre enterito para la próxima clasificatoria", agregó Oblitas que está convencido que el defensa de Boca Juniors volverá con todo a la Selección Peruana.





