Uno de los nombres que sonaba como opción para que sea convocado a la Selección Peruana en la fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2021 a disputarse en marzo fue el de Santiago Ormeño. Sin embargo, no llegó a conocerse ya que ambos partidos quedaron postergados.

Carlos Poblete, director deportivo de Puebla, conversó con RPP Noticias sobre la actualidad de Santiago Ormeño y las chances que tiene de ser convocado por Perú o México.

"Ojalá que, por sus buenas actuaciones, Santiago Ormeño pueda ser llamado por alguna de las selecciones, sea la peruana o la mexicana. Para nosotros sería muy beneficioso si Santi es llamado por alguna selección. Desconozco si se han acercado desde Perú, pero en México sí tengo conocimiento de que ha tenido acercamiento con gente de la Federación", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, descartó que haya habido comunicación oficial por parte de la FPF: "He conversado con gente del periodismo peruano sobre Santiago Ormeño, pero oficialmente, a nivel de institución (Puebla), no hemos recibido ninguna comunicación. No nos ha llegado ninguna carta de reserva de parte de la Federación Peruana. Ojalá que suceda, porque Santi está trabajando día a día y sería bueno que sea considerado".

Respecto al futuro del jugador, el directivo reveló: "Santiago Ormeño acaba de renovar con Puebla y tiene un año más de contrato. Si hay la posibilidad de que pueda salir, no habría problema".





