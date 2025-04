Carlos Silvestri: "Tuve posibilidades de dirigir a la selección mayor de Perú, estaba a la orden"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Sudamericano Sub 17 de 2025 finalizó para la Selección Peruana en la fase de grupos. El torneo fue clasificatorio para el Mundial Sub 17 y otorgaba siete cupos, no obstante, la Bicolor fue el elenco con peores resultados: perdió sus cuatro partidos, recibió 17 goles y no llegó a anotar.

“Muy apenado, muy triste porque las expectativas serán otras. Definitivamente tengo que asumir mi responsabilidad como entrenador en la parte deportiva. Estoy en ese tipo de análisis para ver qué cosas pude haber hecho mejor en su momento, pero yo también sé y soy muy consciente que es un tema más de fondo que de formas. Se vio reflejada en una diferencia contra las otras selecciones y esta experiencia, por más dura que sea, nos invita a trabajar ya desde otro lugar para tratar de sacar el máximo provecho a esta situación negativa”, dijo el entrenador de la Sub 17, Carlos Silvestri, en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

El mal paso de Perú en el Sudamericano Sub 17

Carlos Silvestri, quien llegó a la Selección Peruana Sub 17 a poco más de dos meses del inicio del Sudamericano, apuntó que sostener los procesos en el fútbol son determinantes para “conseguir siempre mejores resultados”.

“Hay que marcar sobre todo una base de una formación integral en los futbolistas y mientras más jóvenes mejor. Eso es importante, darle todo tipo de asistencia para que les permite a ellos tener más herramientas para poder competir al nivel internacional que nosotros queremos. Y esto compete mucho a la federación, a los clubes, buscar alinear, establecer un alto grado de comunicación para plantear proyectos en beneficio del fútbol peruano. Es fundamental eso”, señaló.

“Sigo creyendo que hay mucho talento, hay jugadores con muchas posibilidades, hay que detectar bien los perfiles, sus capacidades, y de acuerdo a eso, de esas primeras captaciones muy tempranas es importante detectar el talento y blindar bien a los chicos, y saber llevarlos como corresponde, dándoles todas las herramientas posibles para poder competir ya desde otro lugar, porque realmente este torneo también tuvimos poca fortuna, perdimos goles muy importantes sobre el final del campeonato, unos cinco o seis jugadores, es parte también de la competencia. Fueron cuatro partidos en ocho días y lamentablemente no se pudo revertir mucho, por más que se intentó hasta el final”, detalló respecto al camino de la Selección Peruana en el Sudamericano.

¿Silvestri a la Selección Mayor?

Carlos Silvestri fue consultado sobre si fue considerado como alternativa de asumir el mando de la Selección Peruana absoluta antes del nombramiento de Óscar Ibáñez, hecho que terminó confirmando.

“Sé que estuve entre las posibilidades, había una opción que era mayor a la de nosotros, pero para mí es un orgullo que en algún momento hayan pensado en mí. Sí sé que tuve una posibilidad de dirigir la selección mayor y con el afán de colaborar en ese momento complicado y difícil, estábamos a la orden. Siempre hubo buena voluntad, pero creo que la elección de Óscar (Ibáñez) me parece que fue apropiada, más porque tenía mucho trabajo por hacer”, finalizó.