Perú vs. Argentina: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Argentina Sub 17 EN VIVO: se enfrentan este miércoles 2 de abril en el Estadio Jaraguay, en Montería (Colombia), desde las 3:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 del grupo A del Sudamericano Sub 17 2025. La transmisión del partido podrá verse por D Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Sudamericano Sub 17 entregará siete plazas para el Mundial de este año que se realizará en Qatar. Aunque por números todavía tiene posibilidad, la Selección Peruana prácticamente se quedó sin chances.

Tras perder tres partidos, sin goles a favor y con 12 tantos recibidos, necesita golear a Argentina y esperar luego otra caída estrepitosa de la albiceleste frente a Colombia para alcanzar el cuarto puesto, el que le permita seguir en carrera por un cupo.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Argentina vs Perú: ¿Cómo llegan a la fecha 4 del Sudamericano Sub 17 2025?

Tras su debut con derrota ante Chile, Argentina se recuperó goleando 4-1 a Paraguay. En tanto, Perú ha perdido sus tres partidos de la fase de grupos, el último por 5-0 frente a La Roja.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Perú EN VIVO en la fecha 4 del Sudamericano Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs. Argentina por el Sudamericano Sub 17 está programado para el miércoles 2 de abril en el Estadio Jarajuay, en Montería (Colombia). El recinto tiene capacidad para recibir a 12 000 espectadores, aproximadamente.

La pegada de Alonso Olguín 🙌⚽



CONMEBOL #Sub17 pic.twitter.com/xDtzZhW7L0 — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) April 1, 2025

¿A qué hora juegan Argentina vs Perú EN VIVO por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17 2025?

En Perú , el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 3:30 p.m.

, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 3:30 p.m. En Argentina , el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m.



, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m. En Paraguay, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m.



En Chile, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m.



En Bolivia, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 4:30 pm.

En Colombia, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 4:30 p.m.



En Uruguay, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 5:30 p.m.

En México (DF), el partido entre Perú vs. Argentina comienza a las 2:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Argentina vs Perú Sub 17 EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú por TV en la señal de D Sports (DirecTV), mientras que en Argentina el certamen también va por D Sports. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¡El gol que abrió la goleada de @Argentina! 🏆🇦🇷



Uriel Ojeda ⚽



CONMEBOL #sub17 pic.twitter.com/59X5H7524r — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) April 1, 2025

Argentina vs Perú Sub 17: alineaciones posibles

Perú: Tomás Dulanto; Sebastián Ortega, Samuel Pereda, Martín Huamán, Gerson Castillo, Carlos Aramburu, Oliver Lopez, Diego Pablo, Jferson Hurtado, Geray Motta y Carlos Santos.

Argentina: J. Centurión; S. Silveira, B. González, T. Yánez, J. Salas; F. Pujol, A. Tello, J. Meza, U. Ojeda, Á. Verón; J. Piñeyro.