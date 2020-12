Gianluca Lapadula y Lionel Messi. | Fuente: AFP

El defensa de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, señaló que la sorprendió la convocatoria de Gianluca Lapadula en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el 'León' destacó que el atacante ítalo-peruano será de gran utilidad a la bicolor.

"Sinceramente me sorprendió (su convocatoria) porque todo fue muy rápido. Ya se especulaba hace años que podía llegar, pero muchos cosas pasaron. A mí me gustó que le puso mucha entrega, por más que las cosas no salieron bien para el equipo. Nos va a servir mucho", señaló Carlos Zambrano a Latina.

En otro, momento el central de Boca Juniors desmintió que haya "argolla" en el combinado peruano tal como se informó tras los choques ante Chile y Argentina.

"Los jugadores que vengan, sea del país que sea, serán bienvenidos. Lo vamos a tratar como un hermano. Lo de la 'argolla' y el egoísmo es una mentira. En la concentración no se imaginan la familia que somos", agregó.

Zambrano fue suspendido tres fechas por la jugada contra el brasileño Richarlison, en el compromiso Perú versus Brasil que fue dirigido por el polémico árbitro chileno Julio Bascuñán. Así se perdió los partidos ante Chile y Argentina, y completará su castigo en el duelo ante Bolivia en marzo del 2021.