Catriel Cabellos es uno de los jugadores que más llama la atención en los entrenamientos del grupo selectivo de la Selección Peruana. El joven volante de 18 años indicó que cumplió su sueño al ser convocado por el entrenador Juna Reynoso.

"Lo que estoy viviendo es un sueño que tengo desde niño. Y la verdad que no puedo pedir más que esto. Es un sueño que se hizo realidad, espero que más se hagan realidad como debutar en la selección mayor", señaló a RPP.



A continuación, el volante de Racing Club contó cómo se enteró del llamado de Juan Reynoso. "La lista llegó el día que habló Juan (Reynoso) porque me había citado para la Sub 20. Pero en la lista que dio Juan me sorprendió el llamado al selectivo, porque en verdad no tenía idea", agregó.

"Al principio estaba volviendo de jugar con mi club y justo estaba saliendo, y mi padre y eso me manda un mensaje mi papá que me había convocado para el selectivo. Estaba muy contento porque Juan Reynoso me había convocado", destacó.

Cabellos también señaló que es un jugador polifuncional, que es algo que Juan Reynoso destaca. "Lo tomo con mucho sacrificio, humildad y con mucha dedicación porque en verdad estar en el nivel de estos grandes jugadores es algo complicado, pero no imposible. Por suerte me adapto en mi club y aquí en la selección, he podido jugar en distintas posiciones como lateral, volante y extremo".



Cláusula de Catriel Cabellos en Racing

"Lo tomo con tranquilidad porque tengo que seguir demostrando dentro y fuera del campo. Sé que llegará la oportunidad de debutar en mi club y algún día jugar en la mayor", señaló Cabellos cuando se le consultó sobre la cláusula de rescisión de 20 millones de euros que tiene en Racing.



"Sí es cierto, normal, eso son solo números. Es dinero, no va a cambiar nada dentro del campo", culminó Cabellos que admira a Yoshimar Yotún.





Juan Reynoso empezó entrenamientos en la Videna

El nuevo ciclo de la Selección Peruana, contando con Juan Reynoso en el banquillo, desarrolla su primera semana de trabajos. El martes, los futbolistas convocados se hicieron presentes otra vez en la Videna, y se observaron novedades.

Hasta San Luis acudieron los futbolistas que pertenecen a los clubes de Liga 1 Betsson y que fueron convocados por Juan Reynoso para los amistosos contra México y El Salvador. Ellos son los arqueros José Carvallo y Alejandro Duarte, los defensas Aldo Corzo y Nilson Loyola, además de los mediocampistas Yoshimar Yotún y Piero Quispe.

Junto a ellos estuvieron los jugadores que integran la lista selectiva de la Selección Peruana, que en su segundo día de trabajos ya tuvo a su grupo completo, pues se incorporaron Ángel Zamudio y Marcos Lliuya de Sport Huancayo, más Axel Moyano de Universidad San Martín.