José Guillermo del Solar dirigió a la Selección Peruana durante las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. | Fuente: AFP

José Guillermo del Solar llenó de elogios a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. El entrenador de la Universidad César Vallejo manifestó que en la actualidad no ve reemplazo para ambos futbolistas en la Selección Peruana.

“Cuando no estén Jefferson ni Paolo, nuestra zona de atacantes se va a debilitar. Sinceramente, así como en Chile no le veo reemplazos a Vidal, Medel y Alexis Sánchez; en Perú tampoco le veo reemplazos para Paolo Guerrero y Jefferson", indicó Del Solar con el periodista Rodrigo Sepúlveda.

Por otro lado, Chemo destacó el trabajo que realizó Mario Salas en el fútbol peruano.

"Acá hizo un gran trabajo. Lo conocía por su paso por la Universidad Católica. Se ve que es un tipo responsable y que trabaja muy bien. El entrenador está sujeto a los resultados, pero no siempre te irá bien. El hecho de que no le haya ido bien en Colo Colo, no significa que no sea un buen entrenador. Es un muy buen entrenador"

José Guillermo del Solar firmó contrato con la Universidad César Vallejo hasta final de temporada. El entrenador nacional logró el ascenso del cuadro trujillano a primera división en el 2018.