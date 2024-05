"Me voy a casa": la postura de 'Chemo' del Solar si los clubes no prestan jugadores para la Selección Sub 20

La Selección Peruana Sub 20 ya trabaja para el Sudamericano 2025 que tendrá a Arequipa como sede. Bajo las órdenes de ‘Chemo’ Del Solar, la ‘bicolor’ disputará partidos amistosos la próxima semana ante Costa Rica, no obstante, el entrenador expresó su molestia por la decisión de los clubes de no ceder a todos los futbolistas solicitados en Videna.

“Entiendo a los clubes que necesitan a sus jugadores para sus compromisos (Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cantolao, Cusco FC), los principales futbolistas no me los dan. Espero que eso se solucione porque he venido a trabajar con la selección y prepararla para el próximo Sudamericano, porque sino sinceramente esto no va para ningún lado”, dijo.

'Chemo' Del Solar recordó lo acontecido con los equipos nacionales para el Preolímpico Sub 23 disputado este año, quienes no cedieron a todos los elementos pedidos a la selección.

“Yo no estoy dispuesto a aceptar de nuevo lo que pasó en la Sub 23. Me imagino que lo solucionarán en las próximas semanas. No voy a ir al Sudamericano Sub 20 con ocho o diez jugadores menos como sucedió en el Sub 23”, remarcó.

¿Chemo renuncia a la Selección Sub 20?

Del Solar fue consultado sobre su futuro en la Sub 20 si los equipos nacionales no cambian su postura de no brindar a los futbolistas para la preparación hacia el Sudamericano 2025.

“Me voy para mi casa, así de sencillo y claro. Es un poco apresurado, pero si no me dan los mejores jugadores para afrontar un sudamericano, ¿qué hago acá yo?”, declaró.

“Falta mucho para el torneo, pero estoy diciendo muy claro que quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores para entrenar con ellos, conocerlos y realizar partidos de preparación. Si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera”, detalló.

Sudamericano Sub 20 2025 en Arequipa

El Sudamericano Sub 20 en Arequipa todavía no tiene fecha confirmada, pero Chemo Del Solar remarcó que no esperará hasta diciembre de este año para estar un cambio en la postura de las instituciones locales.

“Quiero que las selecciones de las diversas categorías vayan a los Sudamericanos con los mejores futbolistas que hay en nuestro país. En la Sub 23 no pudimos contar con ellos y espero se solucione porque yo no estoy dispuesto a poner la cara y que las selecciones no vayan con lo mejor”, dijo.

“Yo no voy a esperar hasta diciembre para que se solucione. No creo que estos futbolistas que estoy reclamando vengan para el amistoso que jugaremos la otra semana contra Costa Rica, pero después en junio tenemos un cuadrangular en Chile”, añadió.

