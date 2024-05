¿Jugaría en Alianza Lima o Universitario? Esto respondió Oliver Sonne

Oliver Sonne fue uno de los protagonistas de los primeros partidos de Jorge Fossati como entrenador de la Selección Peruana. Al nacido hace 23 años en Dinamarca se le cumplió el sueño de debutar en la bicolor tras jugar en los amistosos internacionales contra Nicaragua y República Dominicana en Lima.

Sonne continúa destacando con sus actuaciones en el Silkeborg IF y trabaja para continuar en la Selección Peruana e integrar la lista que disputará la Copa América 2024 en Estados Unidos entre el 20 de junio al 14 de julio.

Es importante indicar que Sonne dio una entrevista al medio streaming Pase Filtrado, en el que se le consultó si jugaría en Alianza Lima o Universitario de Deportes.

"No diré en qué equipo. Por eso no lo diré, (por esa dicotomía de) Alianza Lima y Universitario. Pero me gusta el Perú y obviamente cuando sea mayor y ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces ¿por qué no? Mis padres y mi novia también aman el Perú", contestó.

Asimismo, señaló que Arsenal es el primer club que prefirió cuando era niño. "Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta políticamente correcta. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal es el que siempre he apoyado desde niño", dijo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Su abuela fue clave para que juegue en la Selección Peruana

De otro lado, Sonne dio a conocer que su abuela fue un factor importante para que finalmente acepete jugar por la Selección Peruana.

"El mayor motivo fue obviamente todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y todo el apoyo que me dieron desde el primer momento. Y la mirada que me dio mi abuela cuando le dije que había una oportunidad, derritió mi corazón”, explicó.

Sonne es uno de los jugadores más queridos actualmente en la bicolor. Está valorizado en 1.20 millones de euros de acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt.