Christian Cueva ha disputado 62 partidos con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: Prensa Alianza Lima/AFP

Jaime Duarte respaldó a Christian Cueva frente a las críticas que viene recibiendo. En diálogo con ESPN FC, el exlateral derecho de la Selección Peruana se refirió al video de 'Aladino' que se viralizó en las redes sociales y señaló que debe tener más cautela por la exposición que hay hoy en día. No obstante, consideró que él puede terminar entendiendo ello por su entorno familiar.

"A Christian Cueva lo aprecio y lo quiero mucho, me encanta su juego pero por la exposición que hay ahora tiene que ser más cauteloso. Tiene el derecho de bailar y beber bebidas espirituales, pero necesita saber manejar el tema. Me preocupa que él no se dé cuenta de eso, pero siento que igual va a terminar bien. Tiene una buena mujer y sabe que es el espejo de todos los chicos", dijo.

En estos momentos, Christian Cueva sigue sin definir su futuro en Santos y no se sabe si continuará en el 'Peixe' en los meses restantes del año. El propio mandamás del club brasileño no ha descartado una posible salida de la Selección Peruana, aunque ha dejado en claro que solo aceptará una oferta de compra y no un préstamo.