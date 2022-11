La Selección Peruana lleva a cabo un microciclo previo a los amistosos. | Fuente: Selección Peruana

Piero Quispe fue uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes en la Liga1 Betsson 2022. Su buen presente lo llevó a ser considerado por Juan Reynoso en la Selección Peruana. En los entrenamientos de la bicolor, el volante conoció a algunos futbolistas que, previamente, veía únicamente por televisión. Uno de ellos fue Christian Cueva.

El experimentado futbolista del Al Fateh y de la blanquirroja contó este lunes, en conferencia de prensa, que recibió, tiempo atrás, un mensaje por Instagram del crema. Él, al saber quién era, le respondió. Y, aunque no entró en detalles de cómo fue la conversación, no dudó en 'echarle flores' al mediocampista, con quien en estos días comparte trabajos en la Videna.

"Es un chiquito muy humilde, me trae muchos recuerdos al verlo. Fue grato para mí cuando me escribió al Instagram. Inmediatamente le respondí y ahora teniéndolos cerca vas conociendo más de ellos (los jóvenes). Piero es un tremendo jugador, le va a aportar mucho a la Selección Peruana. Sigo la Liga1, veo a su club y las cosas que hace, es para admirar", dijo.

Respecto a la mencionada charla virtual, aseguró que fue el inicio de un contacto que hasta ahora se mantiene. "Con Piero tuve un diálogo que, desde ese momento, no paró. Le respondí porque sabía quién era, y no paramos de conversar, de dialogar cada vez que lo veo", agregó Christian Cueva.

Asimismo, 'Aladino' se animó a darle un consejo al jugador de Universitario de Deportes. "Se nota lo que Piero Quispe quiere darle a la Selección Peruana, pero siento que el momento le va a llegar. Dios le va a poner la oportunidad, ahí donde pueda desarrollarse como él sabe", complementó.

Amistosos con ausencias

La Selección Peruana enfrentará a Paraguay y Bolivia el 16 y 19 de noviembre, en Lima y Santa Cruz, respectivamente. Sin embargo, al no haber clasificado al Mundial Qatar 2022, no cuenta como fecha FIFA. Por ello, hay algunos habituales titulares que no podrán ser parte de la convocatoria.

Entre las ausencias más importantes, se encuentran Gianluca Lapadula, André Carrillo, Edison Flores y Anderson Santamaría. En algunos casos, los clubes no dieron autorización y, en otros, como el de Raúl Ruidíaz, su no presencia es duda por estar sentido.

Al respecto, Christian Cueva, quien pidió permiso a su club para entrenar con la Selección, mencionó que es una gran oportunidad para los futbolistas más jóvenes que tienen chance de vestir la blanquirroja en este microciclo previo a los partidos de preparación.

"Son jugadores importantes, pero, a veces, toca por lesión o cualquier cosa que uno u otro no esté, y la Selección se hace fuerte en conjunto, no individualmente. La importancia de cada uno es importante para el crecimiento del equipo. Acá los chicos tienen ganas enormes de seguir acá, de ganarse un lugar y para eso estamos los más grandes o los más experimentados, porque aún estoy joven. Lo que vamos a hacer es ayuudarlos", mencionó.