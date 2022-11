Juan Reynoso y Christian Cueva durante las prácticas de la bicolor. | Fuente: Selección Peruana

Uno de los futbolistas que mejor relación tenía con el exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, era Christian Cueva. Por ello, tras su salida, el mismo 'Aladino' fue quien le realizó, en redes sociales, la despedida más sentida.

"No va a ser fácil girar la cabeza y no verlo en el banco o no poder correr a abrazarlo para gritar juntos un gol en señal de gratitud, pero él nos preparó para eso, como los padres te preparan para vivir solo. Si bien en estos siete años logramos más cosas positivas, aún seguimos en deuda con el país y con él, lo que nos obliga a lograr nuevos y mayores éxitos", fue parte del mensaje que publicó.

Más de tres meses después, con un nuevo director técnico al mando de la blanquirroja, Christian Cueva se dirigió a la prensa en una conferencia de prensa y, como era de esperarse, se le consultó por su relación con el profesor Juan Reynoso. Sin problemas, el volante de la Selección Peruana halagó el trabajo del 'profe' de la bicolor.



"Los trabajos son muy buenos. La relación con (Juan Reynoso) es muy buena, con todo su CT. Hay una buena amistad que están haciendo con los compañeros. Estoy contento de que sea un entrenador peruano el que está con la Selección. Eso es importane también como jugadores, es un plus que nos da", dijo.

"Como jugador, lo conocemos también. Estamos contentos con su llegada, con los trabajo que hace. Hay que pensar que es una nueva historia y vamos a tratar de pelear cada objetivo", complementó.





'Aladino' sobre los penales

Christian Cueva falló el recordado penal del encuentro entre Perú y Dinamarca, en el debut de la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018. Años después, correría la misma suerte en otros encuentros, tanto con la Selección como con su equipo. Sin embargo, al ser consultado por ese tema, el futbolista de 30 años no tuvo reparos en responder con sinceridad.

"El tema de los penales siempre va a ser algo que voy a querer. Voy a agarrar la pelota y voy a patear. Mucho dependerá de la decisión que tome el entrenador", dijo inicialmente. Eso sí, admitió que, tiempo atrás, fue una situación que le afectó. "No te voy a mentir, en algún momento de mi vida, por el Mundial, me sentí mal, pero no por el penal, sino porque tenía la certeza y la ilusión de seguir avanzando. Después, pude recuperarme porque tuve el apoyo de mi familia y de Dios", agregó.

"En este momento, estoy tranquilo por eso. No pasa por mi cabeza que puedan decir. Voy a agarrar (la pelota) y. al que no le guste, que se vaya allá", complemento Christian Cueva, futbolista de la Selección Peruana.