Reimond Manco tiene pasado en la Selección Peruana. | Fuente: Prensa Sport Boys/Prensa Santos

Christian Cueva no la pasa nada bien. Luego de que Santos anunciara que ya no va a jugar en el presente año por ausentarse de manera injustificada de una práctica, se conoció que el volante trujillano no formaba parte de la nómina de la Selección Peruana para los amistosos contra Chile y Colombia en la próxima fecha FIFA.

Sin embargo, ante el difícil momento por el que viene pasando, Reimond Manco salió en defensa de Christian Cueva. El mediocampista de Sport Boys, que también le ha tocado ser blanco de críticas por muchos años, señaló que 'Aladino' es el mejor enganche peruano de la actualidad y debe estar siempre en la Selección Peruana.

"Christian Cueva es el mejor '10' que tenemos en el fútbol peruano, ¿o alguien me va a decir que cada vez que jugó en la Selección Peruana no fue unos de los que más destacó? En cuanto a su vida privada, lastimosamente vivimos en un país que le gusta el morbo y donde no se respeta a los demás. Estoy a muerte con él y tiene que estar en la selección siempre", dijo en rueda de prensa.

Por su parte, Reimond Manco jugó un papel protagónico en la victoria por 4-2 de Sport Boys contra Melgar el último fin de semana. Además de dar una asistencia, 'Rei' marcó su segundo gol con el cuadro rosado y los lideró a un importante resultado pensando en la permanencia.