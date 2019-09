Christian Cueva jugador del Santos. | Fuente: AFP

Christian Cueva (27 años) dio un mensaje a sus críticos que se preguntan sobre el motivo de su convocatoria a la Selección Peruana, pese que no tiene continuidad en el Santos de Brasil.

“En el tiempo que he estado en la Selección he tenido partidos buenos, muy buenos, pero pienso que no he tenido partidos malos y si lo he tenido son uno o dos. Es lo que hace uno se mantenga”, declaró Cueva al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

“Es más cuando tengo un partido bajo, trato con otro aspecto del fútbol ayudar, como en la marca. Siento que el profesor me tiene confianza, justamente por todo”, agregó.

“Sino me llaman en algún momento entenderé, no estoy en el mejor momento de mi club, pero no soy el primer jugador que le puede pasar esto”, manifestó ‘Aladino’ desde Estados Unidos.

Neymar en la mira

Christian Cueva también se refirió a los duelos amistosos de la Selección Peruana ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos. El mediocampista señaló que la bicolor debe tener cuidado con el astro brasileño Neymar.

“Es una selección de una jerarquía muy grande. Neymar marca mucha diferencia, el equipo se siente mejor con él. Es un jugador diferente y hay que tener más cuidado”, señaló.

El jueves 5 de septiembre la bicolor enfrentará a Ecuador en Nueva Jersey y el 10 a Brasil en Los Ángeles.