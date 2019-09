Christian Cueva volante peruano de Santos. | Fuente: EFE

Hizo mea culpa. El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva (27 años), pidió disculpas por conductas incorrectas tras la Copa América 2019, especialmente cuando fue captado orinando en el Aeropuerto Jorge Chávez.



“En poco tiempo he pasado cosas buenas y de cosas que he podido evitar. Soy un ser humano que tengo derecho a equivocarme como lo del aeropuerto. Hay niños que vieron, me siento avergonzado. Pido las disculpas del caso”, señaló a Movistar Deportes.

El jugador de Santos señaló que habló con el entrenador Ricardo Gareca sobre las polémicas que protagonizó. "Pienso que Gareca me llama por lo que pude dar en la Selección. Tuvimos una conversación larga y hubo también cosas extradeportivas que me pasaron", agregó.



Cueva, además, considera como un "padre" al 'Tigre' Gareca. "Gareca es como un padre para mí y está con todo el derecho de decirme las cosas. La relación entre él y yo no significa que sea convocado por eso", dijo.

El exjugador de Krasnodar y Alianza Lima fue convocado para los choques amistosos que sostendrá la Selección Peruana en Estados Unidos. El jueves 5 de septiembre frente a Ecuador en Nueva Jersey y el 10 a Brasil en Los Ángeles.