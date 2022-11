Christian Cueva sobre patear penales: "Voy a agarrar la pelota y, al que no le guste, que se vaya allá"

Christian Cueva es futbolista del Al-Fateh de la liga Saudí. | Fuente: AFP

A poco más de una semana de los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia, algunos futbolistas de la Selección Peruana entrenan en la Videna, bajo el mando del entrenador Juan Reynoso. Uno de ellos es Christian Cueva, volante que, aunque tenía que presentarse este lunes en las instalaciones de su club, Al Fateh, solicitó permiso para trabajar unos días más con la bicolor.

Aunque su presencia en los duelos en Lima y Santa Cruz no es segura (no es fecha FIFA para equipos que no clasificaron al Mundial Qatar 2022), por ahora es parte del grupo que realiza prácticas con el técnico peruano y fue el elegido para brindar declaraciones a la prensa, en una conferencia en la que se refirió a distintos temas, incluida la ejecución desde los 12 pasos.

Christian Cueva falló el recordado penal del encuentro entre Perú y Dinamarca, en el debut de la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018. Años después, correría la misma suerte en otros encuentros, tanto con la Selección como con su equipo. Sin embargo, al ser consultado por ese tema, el futbolista de 30 años no tuvo reparos en responder con sinceridad.

"El tema de los penales siempre va a ser algo que voy a querer. Voy a agarrar la pelota y voy a patear. Mucho dependerá de la decisión que tome el entrenador", dijo inicialmente. Eso sí, admitió que, tiempo atrás, fue una situación que le afectó. "No te voy a mentir, en algún momento de mi vida, por el Mundial, me sentí mal, pero no por el penal, sino porque tenía la certeza y la ilusión de seguir avanzando. Después, pude recuperarme porque tuve el apoyo de mi familia y de Dios", agregó.

"En este momento, estoy tranquilo por eso. No pasa por mi cabeza que puedan decir. Voy a agarrar (la pelota) y. al que no le guste, que se vaya allá", complemento Christian Cueva, futbolista de la Selección Peruana.

Palabra de 'Aladino' sobre Reynoso

En otro momento de la conferencia de prensa, Christian Cueva se refirió a la presencia de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana. Esto, tras la conocida buena relación que tenía con el extécnico de la bicolor, Ricardo Gareca.

"La relación con Juan Reynoso es muy buena, con todo su cuerpo técnico. Hay una buena amistad que están haciendo con los compañero. Estoy contento de que sea un entrenador peruano el que está con la Selección, eso es importane también. Como jugador, es un plus que nos da. Como jugador lo conocemos también. Estamos contentos con su llegada, con los trabajos que hace, hay que pensar que es nueva historia y vamos a tratar de pelear cada objetivo", mencionó.