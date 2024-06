¿Christian Cueva va a la Copa América 2024? La contundente respuesta de Jorge Fossati

Este viernes, Perú le ganó 1-0 a la tienda de El Salvador en el Subaru Park, en lo que fue su último amistoso antes de ser parte de la Copa América 2024.

En este cotejo, Christian Cueva estuvo en el banco de suplentes, aunque no ingresó. Es por ello que el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, fue consultado luego en conferencia de prensa sobre el estado del mediapunta, quien actualmente no tiene club a nivel profesional.

"Dije que él venía recuperándose bien, pero que igual estamos en el día a día. No solo por lo que vemos, sino también por el examen médico creo que ayer se le fue practicado otro para quedarnos más tranquilos todavía", dijo sobre Cueva en un primer momento.

Jorge Fossati y lo que cree del tema Christian Cueva

Posteriormente, se le preguntó en concretó si es que el popular 'Aladino' será parte de la lista definitiva al torneo continental. La misma se entregará este sábado 15 de junio.

"Viene evolucionando muy bien, así que tiene buenas posibilidades de entrar en la lista", añadió el director técnico.

Más adelante, el también exentrenador de Universitario de Deportes -fuera del tema Christian Cueva- comentó lo que vio de sus dirigidos en el terreno de juego.

"Seguimos dando pasos firmes y hacia adelante. Creo que hoy se ha mejorado bastante en cuanto al juego ofensivo que tuvo un poco de déficit en el partido anterior. Alguien puede decir que no era un rival que no tuviera los quilates del anterior. Como yo no subestimo a nadie, lo que analizo como partido es que generalmente debimos a una defensa o a un equipo entero defendiendo", remarcó Jorge Fossati.

El equipo de Perú contra El Salvador

Para este partido, Perú tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Wilder Cartegena, Sergio Peña, Piero Quispe, Luis Advíncula (C), Marcos López; Edison Flores y Gianluca Lapadula.

En tanto, la tienda de Concacaf salió con Mario González (C); Tereso Benítez, Julio Sibrián, Rudy Clavel, Jorge Cruz; Diego Flores, Leonardo Menjívar, Christian Martínez; Narciso Orellana, Alexander Larín y Javier Fermán.

