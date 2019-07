Christian Ramos jugará la segunda parte del 2019 en Universitario de Deportes. | Fuente: AFP

Pese a ser una pieza habitual en las convocatorias de la Selección Peruana, Christian Ramos no fue considerado por Ricardo Gareca para la Copa América 2019. El nuevo zaguero de Universitario de Deportes reconoció que esa decisión tomada por el 'Tigre' le dolió en un inicio, pero poco a poco la fue asimiliando sin mayores problemas.

"Me dolió no ser convocado a la Copa América, pero lo asimilé de la mejor manera. Felizmente estuve en Lima con mi familia y hace mucho no pasaba tiempo con ellos acá. Traté de visitar a todo el mundo y que todo el mundo me visite para que este dolor no sea tan largo. Solo sé que Ricardo Gareca llamó a los que él creía que en ese momento estaban mejor y no defraudó, hicieron una tremenda copa", dijo a Movistar Deportes.

Por otro lado, Christian Ramos fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la Selección Peruana y señaló que, para ello, primero debe estar enfocado en ganarse un lugar en Universitario.

"Si no juego, me va a costar el doble. Por eso, primero tengo que concentrarme en sumar minutos y destacar con Universitario. Después, sé que me va a ser difícil regresar a la Selección Peruana porque volvió Carlos Zambrano y también está Miguel Araujo. Ya no hay un universo de 2 o 3 centrales, sino uno de 5 o 6 y todos dan la talla", sentenció.