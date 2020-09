Christian Ramos: "Me han vuelto a dar la bienvenida en el WhatsApp de la Selección". | Fuente: FPF

El último viernes Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados y, entre ellos, Christian Ramos, defensa central de Universidad César Vallejo, volvió a ser tomado en cuenta para defender la 'blanquirroja'.

Por su parte, el defensor se refirió a este nuevo llamado y dio detalles acerca de su relación con el resto de convocados por el 'Tigre': "No me sacaron del grupo de WhatsApp de la selección pero me han vuelto a dar la bienvenida, me la dio André Carrillo", afirmó Ramos en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, también afirmó que el famoso parlante de la Selección ha vuelto a estar bajo su poder para ser el encargado de poner la música en el vestuario y bus de la 'blanquirroja'.

"El parlante también ya me lo dejaron en mi sitio", afirmó Ramos, quien esta mañana también se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna al igual que el resto de convocados que militan en la Liga 1, Jefferson Farfán, Aldair Rodríguez y Wilder Cartagena, quienes se encuentran en Lima.

En tanto al resto de seleccionados, se espera que en estos días se culminen las gestiones para poder contar con todos juntos el próximo lunes 5 de octubre con miras a lo que será el encuentro ante Paraguay en Asunción el 8 de octubre y ante Brasil en Lima el próximo 13 de octubre.