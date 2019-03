Christofer Gonzáles ya viene entrenando en La Videna con miras los partidos amistosos de marzo.

Christofer Gonzales se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana y reveló su deseo por tener minutos en los partidos amistosos de la blanquirroja contra Paraguay y El Salvador el próximo 22 y 26 de marzo en Estados Unidos.

El volante de Sporting Cristal declaró que, de ser elegido por Ricardo Gareca, mostraría su mejor versión: "Si se me da la posibilidad de estar, trataré de dar el máximo. Y si no, apoyaré a mis compañeros". De esta forma buscaría hacerse de un puesto con miras a la Copa América.

Respecto a su posición, 'Canchita' indicó que todavía no ha llegado a conversaciones con el 'Tigre': "La temporada pasada también jugué por fuera, igual que ahora. Donde me requiera el entrenador, voy a estar a su disposición", sostuvo.

El jugador de 26 años viene destacando con el cuadro celeste en la Liga 1 y se ha convertido en pieza indiscutible en los partidos por Copa Libertadores, donde vienen sumando un punto de seis posibles.

Respecto a esto último, Gonzáles aseguró no darse por muertos: "Estamos para competir con todos y eso hay que tenerlo bien claro, no estamos para excusarnos. Me siento muy bien, muy tranquilo", finalizó.