Se pone la franja: Christopher Olivares convocado a la Selección Peruana para los amistosos en Asia

Movimientos en la Selección Peruana para la gira asiática. La ‘bicolor’ anunció este viernes la convocatoria del delantero Christopher Olivares, de las filas de Deportivo Municipal, para los amistosos que el cuadro a cargo de Juan Reynoso sostendrá contra Corea del Sur y Japón en la próxima fecha FIFA.

Christopher Olivares se integra a lista de convocados de la Selección Peruana después que este mismo viernes se diera a conocer la baja en la nómina de Andy Polo, lesionado tras jugar con Universitario de Deportes ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la Copa Sudamericana.

Olivares, que esta temporada se ha desempeñado como centrodelantero en la 'Academia' y en Sporting Cristal también realizó la función de extremo, formaba parte del universo de jugadores seguidos por Juan Reynoso.

En lo que va del año registra 15 partidos con Deportivo Municipal, donde el entrenador Ángel Comizzo lo consideró 13 veces como titular. En la Liga 1 Betsson cuenta con 6 anotaciones y brindó 3 asistencias.

Christopher Olivares se une a la Selección Peruana

La Selección Peruana enfrentará a Corea del Sur el viernes 16 de junio y el martes 20 se medirá a Japón, últimos partidos amistosos de la ‘bicolor’ antes de comenzar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde chocará en setiembre contra Paraguay y Brasil.

Christopher Olivares todavía no ha debutado a nivel absoluto con Perú, no obstante, sí lo hizo en otras categorías. Jugó el Sudamericano Sub 17 en 2015, el Sudamericano Sub 20 en 2019 y afrontó el Preolímpico 2019 con el combinado Sub 23.

La Selección solo ha considerado a Olivares como remplazo en una convocatoria que sufrió las bajas de Andy Polo y Luis Advíncula, este último que sufrió una lesión de grado II en el ligamento lateral externo actuando con Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Selección Peruana: lista de convocados para amistosos contra Japón y Corea del Sur.

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda.

Defensas: Jhilmar Lora, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, Marcos López y Miguel Trauco.

Mediocampistas: Pedro Aquino, Sergio Peña, Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Edison Flores, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Christian Cueva.

Delanteros: Paolo Guerrero, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Christopher Olivares.

