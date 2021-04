Un lote de 50 mil vacunas fue donado a la Conmebol. | Fuente: AFP / Conmebol

Si bien la semana pasada se conoció que el laboratorio chino Sinovac Biotech donaría 50 mil vacunas a la Conmebol para el fútbol sudamericano, este jueves 22 de abril se oficializó la fecha de llegada del mismo.



La Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó, por medio de su página web, que el arribo del lote a Uruguay está previsto para el miércoles 28. Desde ese momento, arrancará la distribución a los distintos países miembros cumpliendo las normativas legales y sanitarias de cada uno.

La coordinación del reparto se llevará a cabo en coordinación con los departamentos de Asuntos Legales y Médicos de las Asociaciones Miembro. Asimismo, en el comunicado se especifica cuál será el orden de la inmunización, acción que, desde luego, no es obligatoria sino más bien opcional:

"La vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la CONMEBOL (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes. El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

Más especificaciones

Por otro lado, en el escrito, publicado en la página web de la Conmebol, se aclara que dicha donación fue elaborada específicamente para el fin que se le dará.

"(Las vacunas) fueron especialmente fabricadas para este fin. Esto quiere decir que de ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo. La vacunación emprendida por la CONMEBOL representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos, ya que el beneficio llegará no solo a jugadores, técnicos y árbitros, sino también en forma indirecta a sus entornos familiares", se menciona.





NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.