Cristian Benavente juega en Sporting Charelori de Bélgica | Fuente: AFP

Tiene un historial de 19 partidos con el cuadro absoluto de la Selección Peruana, pero su nombre no deja de ser uno de los más llamativos en la consideración de Ricardo Gareca. Cristian Benavente figura en la lista preliminar de la ‘bicolor’ de cara a la Copa América 2021 y aunque no es llamado oficialmente desde el 2019, se ilusiona con ganarse un lugar en el torneo.

“Me hubiese venido muy bien jugar en el último mes, pero no pierdo la esperanza. Ahora estoy bien, físicamente entrenando, apto para lo que viene y todavía queda un mes y medio y ojalá poder estar, tengo esperanza de que así sea”, dijo el mediocampista en ‘AS’.

Cristian Benavente retornó este año al Sporting Charleroi de Bélgica, el club donde alcanzó la mayor regularidad en lo que va de su carrera. No obstante, luego de participar en cinco partidos, sufrió un esguince severo de tobillo, lo que le llevó a perderse el final de temporada en la Jupiler PRO League, algo que no fue impedimento para mantener la comunicación con el comando técnico de la Selección Peruana.

"Tengo bastante contacto con la Selección, no sé si terminaré yendo o no, pero por lo menos sé que estoy siendo observado. Han estado preguntándome semanalmente cómo me sentía de la lesión, si estaba entrenando, qué trabajos estaba haciendo”, señaló.

"La semana pasada empecé a entrenar y esta semana ya estoy con mejores sensaciones. Yo me encuentro perfecto. Han pasado casi ocho semanas. Pero esta semana es cuando mejor me estoy sintiendo, creo que para la siguiente totalmente recuperado", añadió.

Cristian Benavente formó parte de la Copa América Centenario 2016, aunque no del torneo en Brasil 2019, donde la Selección Peruana logró el subcampeonato. Para el mediapunta, la ‘bicolor’ tiene cómo repetir aquella participación.

“La mayoría del grupo continúa. Es muy importante que Gareca siga ahí, con su idea de juego, su sistema, que ya está más que establecido y por qué no, dar otra sorpresa como la última vez. Hay un buen equipo, buenos jugadores y en una Copa América, que es un torneo corto, puede pasar de todo", resaltó.





