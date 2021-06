Alexander Callens y Marcos López | Fuente: FPF

Este domingo la Selección Peruana venció por 1-0 a Venezuela por los cuartos de final de la Copa América 2021. Sin embargo, no todas son buenas noticias en el cuadro 'blanquirrojo', ya que dos de sus jugadores presentan inconvenientes de salud.

El primero de ellos es Marcos López, quien ha sufrido una lesión en los testículos, molestia de gran dolor que presentó en los entrenamientos del último sábado y que no le permitió acabar con la práctica, pues tuvo que ser trasladado a una clínica.

En tal sentido, el departamento médico de la Selección Peruana estaba a la espera de que el jugador pueda recuperarse y se reintegre al equipo. Sin embargo, de continuar con el inconveniente, se evalúa que el futbolista requiera de una operación que no es de complicación ni urgencia. Hasta el momento no se ha decidido si deberá ser intervenido o no.

El segundo es Alexander Callens, defensor central que fue desde la partida en el encuentro de hoy pero que tuvo que ser sustituido en el minuto 27 por presentar un problema muscular en la pierna derecha.

Lo establecido es que el futbolista pase por una resonancia en las próximas horas para evaluar el nivel de complejidad de la lesión y saber si podría jugar o no en el siguiente encuentro.

Ricardo Gareca se refirió a Alexander Callens:

Por su parte, Ricardo Gareca indicó en conferencia de prensa que es posible que el futbolista de New York City pueda perderse el partido por cuartos de final: "Tuvimos una lesión con Alexander, hay que ver la gravedad, pero por lo que me han comentado a falta de parte médico, podría ser baja para este partido".