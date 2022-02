Donny Neyra: “Soy el hijo mayor de Gareca, Cueva es el hermanito menor” | Fuente: Instagram

Sin duda la figura de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura del 2008 fue Donny Neyra, actual exfutbolista peruano que, según sus propias palabras, fue uno de los engreídos por Ricardo Gareca.

"Para mí es una persona valoro, admiro, respeto, un sin número de virtudes. Es mi viejo, mi papá, persona importante en mi vida", dijo 'Bidón' sobre Ricardo Gareca en una reciente entrevista brindada a El Bocón.

En tanto a Christian Cueva, quien también es calificado como uno de los 'engreídos' del 'Tigre', Neyra agregó: "Cueva es mi hermano menor. Ricardo tiene mucho cariño con Christian, es de ambos. Nos llevamos bien, tenemos amigos en común, hemos hecho videollamada. Me alegra que sea feliz en un equipo, el resto viene solo".

Como se recuerda, Neyra ya se había referido a este paternalismo en una entrevista pasada con 'En el Barrio' de Jorge Solari: "Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Yo era su hijo. Con Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo", dijo en aquella oportunidad.

En tanto a la Selección Peruana, el 'Tigre' ya viene pensando en lo que será el encuentro ante Uruguay este 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo.