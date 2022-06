Edison Flores | Fuente: FPF

El último lunes 13 de junio, la Selección Peruana cayó por tanda de penales ante Australia y perdió la chance de clasificar al Mundial Qatar 2022. Tras este lamentable encuentro, Edison Flores, volante del cuadro 'blanquirrojo', hizo una particular publicación en su cuenta de Instagram.

El volante de DC United publicó una foto suya a través de historias de Instagram donde se lee la frase "gracias por todo" y la palabra "revancha".

Asimismo, lo que más generó polémica fue que el futbolista adjunt+o el extracto de una canción que dice: "Y esto duele. Me debo ir. No me quiero ir. Me tengo que ir. No quiero partir".

Como se recuerda, Edison Flores fue uno de los que acertó en la tanda de penales que tuvo Perú hacia el final del encuentro ante Australia. Mientras que quienes fallaron fueron Luis Advíncula y Álex Valera desde los doce pasos.

Mensaje de Sergio Peña:

Otro de los jugadores que se pronunciaron en redes sociales fue Sergio Peña. “Estamos tristes, adoloridos, pero no avergonzados ni arrepentidos, volveremos y lo haremos más fuertes. Amo a mi país, amo a mis compañeros y sé que juntos nos levantaremos. A los que nos critican, gracias; los que nos apoyan y están con nosotros en las buenas y en las malas, muchas gracias. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba banda, los amo!”, sentenció.