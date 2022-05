Edison Flores: "Siempre he sido discutido en la Selección, pese a jugar bien y hacer goles" | Fuente: Selección Peruana

Para Ricardo Gareca, se trata de un elemento de mucha importancia. Desde el ciclo del ‘Tigre’ en la Selección Peruana, Edison Flores es el cuarto jugador más influyente en goles (10) y asistencias (2) en partidos oficiales. A pesar de ello, el ‘Oreja’ considera que se cuestionó constantemente su presencia en la ‘bicolor’.

"Siempre he sido discutido en la Selección, pese a estar jugando bien y haciendo goles, siempre se me discutió la titularidad. Es parte del fútbol, uno siempre quiere jugar en su Selección, pero tengo que ser sincero, al jugador no le gusta que lo critiquen de mala forma, pero uno tiene que acostumbrarse y seguir adelante", dijo el mediocampista en ‘Gol Perú’.

Edison Flores convirtió dos goles claves en las recientes Eliminatorias para llegar al repecha de Qatar 2022. Le anotó a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima, en cotejos donde Ricardo Gareca lo consideró a pesar de ser cuestionada, por entonces, su convocatoria.

"(Gareca) Me decía que tenía que recuperarme pronto, tener confianza en mí mismo. Él siempre ha dicho que tiene confianza en el jugador peruano y siempre lo ha transmitido", afirmó.

Edison Flores y la meta puesta en el repechaje

Edison Flores fue convocado por Ricardo Gareca para disputar el repechaje del Mundial Qatar 2022. El ‘Oreja’ llegará a la Selección Peruana tras convertir el pasado fin de semana con DC United en la MLS.

"Me siento bien, estoy en un buen momento. Estoy trabajando a conciencia para lo que quiero en mi club y en la Selección", señaló.

Respecto al rival de la Selección Peruana en el repechaje de Qatar 2022, Edison Flores remarcó que Australia y Emiratos Árabes Unidos son conjuntos “importantes”.

"Son rivales muy difíciles. A Australia lo conocemos un poco más que a Emiratos Árabes Unidos, pero creo que tenemos que ver el partido entre ellos. El rival que nos toque va a ser importante y tenemos que estar preparados", sentenció.





