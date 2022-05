Edison Flores sobre el repechaje: "Es el partido más importante de nuestras vidas" | Fuente: Andina

La Selección Peruana realizó este martes su segundo día de entrenamientos en Barcelona alistándose para disputar el repechaje intercontinental del Mundial Qatar 2022, aunque en la agenda ‘bicolor’ antes está programado el amistoso contra Nueva Zelanda.

La novedad en tierras catalanas fue que Ricardo Gareca contó por primera vez con los 28 futbolistas que forman parte de la convocatoria, por lo que realizó trabajos tácticos en aspectos de defensa y ataque, además de una sesión de fútbol.

Edison Flores fue el encargado de presentarse en conferencia de prensa y resaltó que el partido del repechaje será el más importante de la Selección Peruana en la temporada.

“El partido del 13 de junio va a ser vital para nosotros, el más importante en lo que va del año. La selección juega una final en cada partido y este es el partido más importante de nuestras vidas", señaló el mediocampista.

Perú afina detalles en Barcelona para el repechaje

Edison Flores durante el entrenamiento de la Selección Peruana en Barcelona | Fuente: Selección Peruana

Edison Flores se incorporó a la Selección Peruana tras tener en las últimas semanas activa participación con su club, el DC United, en la MLS.

“Este mes de mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, he estado trabajando al máximo, la MLS también ha tenido fechas a mitad de semana. Uno está siempre dispuesto a lo que requiere el club. He trabajado bien, a conciencia y me he preparado para lo que venía con mi club y esperando con muchas ansias lo que la Selección quería”, mencionó.

Edison Flores forma parte de la Selección Peruana desde el pasado proceso mundialista, donde fue el segundo máximo anotador del equipo detrás de Paolo Guerrero. En el camino hacia Qatar 2022, le marcó a Colombia y Ecuador.

“La experiencia es importante para el repechaje, pero no es imprescindible. Hay jugadores que están y otros que no por otros motivos. Los que estamos debemos tener confianza por tener la oportunidad de jugar. Necesitamos gente concentrada como la que tenemos ahora, el grupo ha estado fuerte", indicó el futbolista de 28 años.

“Es un partido fundamental para nosotros. Puede ser un final o un comienzo, pero nosotros queremos que sea un comienzo para lo que viene y que obviamente sea un resultado positivo. Lo vamos a busca, lo vamos a trabajar para dar una alegría”, añadió.





