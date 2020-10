Edison Flores: "Todavía no sé si podré viajar para la siguiente fecha con la Selección". | Fuente: FPF

Sin duda una de las grandes bajas que tuvo Ricardo Gareca para los encuentros frente a Paraguay y Brasil fue Edison Flores. Como se recuerda, el jugador -al igual que Alexander Callens y Yordy Reyna-, no fue autorizado por su club para poder unirse a la Selección Peruana.

Por su parte, 'Orejas' Flores se refirió a este tema y a la chance que pueda o no tener permiso para los encuentros frente a Chile y Argentina en la segunda fecha doble de Eliminatorias a disputar en noviembre.

"No hemos tenido un gran momento con mi equipo, más con la lesión que tuve. Ha sido difícil. Esta vez fui convocado, no viajé por temas de equipo. No sé si esta vez será lo mismo, todavía no sé si pasará lo mismo", indicó Flores en diálogo con DirecTv Sports.

Asimismo, afirmó que esto podría depender de si llegará o no a disputar playoffs con DC United: "Igual no estamos peleando nada, nos faltan cinco partidos que pueden definir si peleamos los playoffs. Tengo el último partido el 8 de noviembre y yo ya estaría libre si es que no clasificamos", agregó el ex Universitario de Deportes.

Por otro lado, Flores también habló del polémico arbitraje de Julio Bascuñán en el partido frente a Brasil: "Si falla el árbitro es peor. Creo que el primer penal no fue, porque hubo contacto ligero. El segundo tampoco, en las cámaras se ve que no. Yo tenía cólera, como todo peruano, pero esperemos que no pase de nuevo", precisó.

"Dentro de todo igual estoy orgulloso de cómo se planteó el partido, de todo lo que dieron mis compañeros, hicimos un muy buen trabajo", agregó Flores.