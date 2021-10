Selección Peruana ante Chile. | Fuente: AFP - Composición

La Selección Peruana se llevó los tres puntos del ‘Clásico del Pacífico’ ante 8 mil espectadores que festejaron a lo grande el triunfo ante Chile en el Estadio Nacional. El comienzo no fue de los mejores, pero en el pasar de los minutos el equipo se acomodó y demostró eficacia en el arco de Claudio Bravo con los goles de Christian Cueva y Sergio Peña.

El triunfo no solo significa tres puntos ante el archirrival, sino que la bicolor volvió a demostrar que puede hacerse fuerte en Lima y hacer respetar su localía, un factor determinante si desea clasificar al próximo Mundial. Perú sumó 11 puntos y ahora tendrá que lograr un triunfazo ante Bolivia en la altura de La Paz para mantener su línea ascendente y acercarse a los puestos de clasificación.

A continuación el uno a uno de la bicolor:

Pedro Gallese (6): afrontó con éxito su participación ante Chile. El ‘1’ de Orlando City se mostró seguro cuando fue requerido. Su arco solo pasó peligro tras un cabezazo de Luis Jiménez en el corazón del área en el segundo tiempo. Un nivel destacado.

Luis Advíncula (7): en su partido 100 con la Selección Peruana, el lateral de Boca Juniors jugó su mejor partido de la presente Eliminatorias. Tuvo un inicio irregular, pero mejoró en su puesto y le ganó los duelos a Jean Meneses. Su primera función de defender lo hizo bien y cuando se proyectó por la banda creó estragos en la defensa chilena.

Christian Ramos (7): calló a sus críticos. Poderoso por arriba y no se complicó cuando tuvo que acabar con los ataques chilenos. Su mejor nivel desde que volvió a las convocatorias en la bicolor. La ‘Sombra’ retomó su labor de líder de la zaga.

Alexander Callens (7): junto a Ramos conformó una muralla que hizo estrellar los deseos de Chile. Sólido en el fondo y siempre oportuno al momento de cortar los avances chilenos. Se ganó el titularato a punta de buenas actuaciones. Fue amonestado al final del partido.

Miguel Trauco (6): volvió al titularato y mostró su oficio por su carril. Se las ingenió para frenar los ímpetus de Marcelino Núñez y Ben Bereton. Recibió una tarjeta amarilla, pero no fue excusa para mantener su buena presentación.

Así fue el gol de Christian Cueva en el Perú 1-0 Chile

Pedro Aquino (8): volvió al once y lo hizo a gran nivel en varios pasajes del partido. Se paró delante de los centrales y fue la aduana que necesitaba Perú ante la ausencia de Renato Tapia. Incluso se dio tiempo para salir con lujos rumbo al arco chileno.

Yoshimar Yotún (6): mejoró a comparación de sus últimos partidos. Hizo una buena dupla con Aquino y desde sus pies nacieron los avances de la bicolor. No regatea ni una gota de sudor.

Edison Flores (5): uno de los jugadores más bajos de la Selección Peruana. Intentó ser determinante en el mediocampo, pero perdió en la mayoría de los duelos. Dejó el campo en el minuto 69 por lesión.

Sergio Peña (7): el jugador del Malmö estuvo cerca de anotar el primer gol de Perú, pero Claudio Bravo le ahogó el grito de gol con una genial tapada. En el segundo tiempo se cobró la revancha y colocó el 2-0 con calidad. Un detalle de su importancia en el equipo del ‘Tigre’ Gareca.

Christian Cueva (8): ‘Aladino’ apareció cuando Chile estaba más cerca del 1-0. Apagó el incendio y anotó a placer tras un rebote de Claudio Bravo. Como ante Venezuela fue crucial y jugó 80 minutos valiosos para un nuevo triunfo de Perú en casa.

Paolo Guerrero (4): se mostró lejos de su mejor nivel. No pesó en la zona ofensiva y no hizo daño a la defensa chilena, que lo anuló cuando quiso arrancar en velocidad. El propio ‘Depredador’ reconoció su baja actuación. “Mi rodilla no me quiere dejar jugar”.

Gareca celebra el gol de Sergio Peña

Jefferson Farfán (7): participó activamente en el partido desde que ingresó a los 62 minutos en lugar de Guerrero. Fue el recurso ofensivo de urgencia de Gareca y no desentonó. Estuvo cerca de anotar un gol de ‘chalaca’. Un importante regreso.

Marcos López (5): ocupó el lugar de Flores y cumplió con lo encomendado. Tuvo una oportunidad de gol. Eso sí, al final casi arruina su actuación por una falta contra Gary Medel que le pudo costar la expulsión.

Gabriel Costa (6): a los 80 minutos ingresó por Cueva y se hizo notar por la banda derecha. Mostró su capacidad de generar el juego y destacó por su velocidad. Le dio profundidad a Perú en la recta final del partido.

Wilder Cartagena (5): entró a los 80 minutos por Sergio Peña para cimentar la volante nacional con un 2-0 a favor. Aportó en la marca para mantener la ventaja.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022:





