Chemo del Solar ya tiene la lista de convocados para el Preolímpico 2024: "La mitad del equipo será Sub 18"

La Selección Peruana Sub 23 se viene preparando para lo que será su debut en el Preolímpico 2024 que se desarrollará en Venezuela.

José ‘Chemo’ del Solar indicó este martes —en conferencia de prensa en la Videna— que la Bicolor irá al certamen continental con un equipo plagado de jóvenes. Incluso, aseguró que cuatro son menores de edad.

"Yo la lista ya la hice, porque la Conmebol me exige hacer la lista. Ya está lista hace cinco días. Y dentro, de la lista, la mitad del equipo son chicos Sub 18", afirmó el técnico nacional.

"Tienen la oportunidad de jugar un torneo preolímpico con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo a este preolímpico, también pueden jugar el preolímpico de 2028. De la mitad del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad. Es una oportunidad para ellos, y yo lo veo desde ese lado", complementó el estratega.

Chemo y la no cesión de jugadores clave

Al ser consultado sobre la no disposición de los clubes por no prestar a sus jugadores, indicó que estos tienen sus intereses y que no están en la obligación de hacerlo porque no es fecha FIFA. En tanto, enfatizó que no estarán ocho jugadores importantes en el Preolímpico.

"Yo entiendo a los clubes, porque cada uno vela por sus intereses. Al no ser un torneo FIFA, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores", indicó en un primer momento.

“Hoy estuve revisando la lista de chicos que me hubiera gustado tener en la Selección y no han podido venir, y son ocho, más de medio equipo. Hay tres futbolistas del extranjero que no han podido venir porque los equipos, directamente, no me los han cedido. Uno es Piero Quispe, que se ha ido a México. El otro es Alfonso Barco, que está jugando en Uruguay. Y el otro es Jesús Castillo, que está en Portugal. A esos tres me hubiese encantado tenerlos aquí, pero —lamentablemente— no nos prestaron a esos chicos”, enumeró en un inicio.

“También hay otros futbolistas que están en el medio local y me hubiese gustado tenerlos, y que tampoco me los han prestado, como es el caso de Joao Grimaldo, Jostin Alarcón, Catriel Cabellos, Matías Lazo y Kenji Cabrera”, complementó.

