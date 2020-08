12:22

Ricardo Gareca: "Con Paolo Guerrero he conversado. Está bien, fuerte anímicamente. Por supuesto golpeado, pero Guerrero es un hombre de mucho carácter. Está acostumbrado a los grandes desafíos. Creemos que no va a ser un inconveniente más allá de que sabemos que (la lesión) le toca en edad díficil. Hay acontecimientos para determinador jugadores que, en vez de debilitarlos, los potencia. Creemos que este nuevo desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar, más allá de no dejar de reconocer la importancia de la lesión".