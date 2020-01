Selección Peruana

El director deportivo de menores de la FPF habló sobre su llegada a la Videna. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Ernesto Arakaki, director deportivo de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre su salida de Alianza Lima para llegar a la Videna. El exfutbolista habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"A mi llegada se hicieron muchas conjeturas, muchas cosas, que tuve que aguantar. Lo único que puedo decir es que fui transparente con todas las personas que correspondía. Se llegó a un acuerdo y por eso decidí firmar. Más allá de eso, siempre lo repito, la selección está por encima de todo. Hay un compromiso de las personas con Dios y el país. Eso me obliga a mí a dar lo mejor, dar la vida por la selección y que mi trabajo sea lo más serio y responsable posible", señaló Arakaki.

Asimismo, habló de su buena relación con Juan Carlos Oblitas. "Mucha de la problemática que se pudo haber creado en un principio fue que la Federación estaba enfrentando un cambio en su estructura organizacional. Yo reporto al área de Desarrollo, pero es no significa que no tenga ninguna relación con Juan Carlos. Lo busco siempre para cualquier consulta, sugerencia. Muchas de ellas las he tomado como propias. Hay una muy buena comunicación con él. Más allá que el organigrama o el papel pueda decir, debo aprovechar su experiencia, sus conocimientos. Lo conozco, ha sido mi entrenador en una selección. Conozco sus bondades como persona y en ningún momento he sentido su falta de apoyo en ese sentido", finalizó.

Ernesto Arakaki llegó a la FPF tras seis años trabajando en Alianza Lima como gerente de las divisiones inferiores. El exfutbolista es el reemplazo de Daniel Ahmed, quien ahora suena como el nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores blanquiazul.