Franco Zanelatto habló sobre posible interés de Paraguay por su convocatoria

Franco Zanelatto nació en Paraguay, pero desde los 7 años vive en el Perú, donde se inició en el fútbol jugando por San Martín. Luego pasó por Alianza Atlético y desde ahí dio un salto de calidad para poder fichar en Alianza Lima.

Hoy en día, Zanelatto vive el mejor momento de su carrera. No solo es titular en Alianza, sino hace pocos días se anunció su convocatoria en la lista preliminar de la Selección Peruana para afrontar los duelos ante Chile y Argentina por la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En primer instancia, el atacante de 23 años se mostró orgullo de su llamado por la bicolor y luego del triunfo de Alianza Lima ante Binacional también fue consultado sobre las chances que tuvo de jugar en la Selección de Paraguay.

"En temas de selección con Paraguay nada. Nunca hubo un acercamiento, eran más los periodistas que me preguntaban y me llamaban para declarar, pero solo eso. Nunca tuve un acercamiento de la selección y ahora que fui llamado aquí, me han reventado el teléfono de Paraguay, pero no contesté. Estoy feliz de haber sido llamado acá", explicó a la Liga 1.

Zanelatto es considerado como uno de los nuevos elementos que podrían ser de utilidad en la Selección Peruana en el largo proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Juan Reynoso explicó convocatoria de Franco Zanelatto

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, se pronunció sobre la convocatoria de Franco Zanelatto. Señaló que es un jugador al que vienen siguiendo hace un tiempo, pero recién se pudo dar la oportunidad de llamarlo.

“Lo venimos siguiendo. Queríamos llamarlo en la anterior fecha FIFA, pero había recaído en una lesión y había empezado a entrenar”, dijo en un primer momento.

“Estaba pendiente la investigación sobre la posibilidad de jugar por Perú. Queríamos salir de duda y hoy con varios estudios de abogados en derechos deportivos no han dado la tranquilidad con todo lo que ha vivido en el país”, añadió.

