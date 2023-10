Bryan Reyna optimista tras su regreso a la Selección Peruana: "Me motiva mucho"

Bryan Reyna se mostró optimista al ser convocado a la Selección Peruana por Juan Reynoso de cara a la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante de Alianza Lima indicó que trabajó en su recuperación para dejar en el olvido la lesión que lo marginó para los duelos ante Paraguay y Brasil.

"No es que me sorprenda, he estado lesionado, pero en medio de mi lesión he seguido trabajando duro y creo que con un par de días más voy a ponerme físicamente bien para poder estar bien tanto en Alianza Lima como en la Selección", aseguró Reyna.

El exjugador de Cantolao también se mostró satisfecho que más jugadores de Alianza hayan sido llamados para enfrentar a Chile y Argentina por las Eliminatorias.

"Me motiva mucho. Zambrano ya tiene tiempo en la Selección, ahora se han incorporado Jairo (Concha) y Franco (Zanelatto), esperamos dar lo mejor de nosotros para darle el triunfo a la Selección", agregó que anotó en los amistosos ante El Salvador y Corea del Sur.

Sobre Alianza Lima en Liga 1

Reyna también se refirió en el próximo duelo que sostendrá Alianza Lima ante Binacional en Juliaca, por la fecha 17 del Torneo Clausura.

"Muy importante ganar los 3 partidos, primero preocuparnos en el de mañana, es complicado Juliaca y buscaremos ganar los 3 puntos", culminó.

Lista de convocados del torneo local

Arqueros: Carlos Cáceda (Melgar), Renato Solís (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Nilson Loyola (Sporting Cristal), Matías Lazo (Melgar), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Rafael Lutiger (Sporting Cristal).

Volantes: Leonardo Villar (Sport Huancayo), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Alexis Arias (Melgar), Jostin Alarcón (Sporting Cristal), Aldair Fuentes (César Vallejo), Piero Quispe (Universitario), Jairo Concha (Alianza Lima).

Delanteros: Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Matías Succar (Mannucci), Christopher Olivares (Cusco FC), Andy Polo (Universitario), Franco Zanelatto, Fabrizio Roca (Sport Boys), Bryan Reyna (Alianza Lima), Brandon Palacios (Binacional), Jhamir D’arrigo (Melgar), José Rivera (Universitario).

