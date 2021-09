Gianluca Lapadula será titular ante Brasil. | Fuente: Instagram Gianluca Lapadula

"No puedo sonreir, por favor", dice Gianluca Lapadula, riéndose. Lo dice refiriéndose a los dos dientes que se vieron afectados tras el partido entre Perú y Venezuela.

No es la primera vez que su rostro se ve afectado por lesiones. De hecho, tras clasificar a la semifinal de la Copa América, también mostró la rotura de tabique que sufrió.

En entrevista a FPF Play, el delantero de la Selección Peruana habló sobre los golpes, y descartó ser baja ante Brasil. "No, esto no pasará. Es imposible. Yo puedo jugar. Llegué a Lima mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico muy lindo", mencionó.

Por otro lado, Gianluca Lapadula habló sobre la posibilidad de jugar junto a Paolo Guerrero. "Paolo es un jugador histórico. Es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él, como con Raúl (Ruidíaz), que es un chico muy bueno, me llevo muy bien (con él). A ver qué quiere hacer el 'profe'. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa", afirmó.

Finalmente, halagó a Christian Cueva y se mostró muy feliz por su participación en la blanquirroja. "eds un grande, el 'Cholito', de verdad. Me llevo bien con él, como con todos. Todos los muchachos me ayudaron demasiado con la Selección. Soy feliz viniendo a Perú. Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú. Debemos seguir así porque es un sueño para Perú y para nosotros. Tenemos posibilidad y ganas de intentar lograr nuestro objetivo", finalizó.

Perú vs. Brasil se enfrentarán este jueves, a partir de las 7:30 pm., en el Arena Pernambuco. Podrás seguir la transmisión vía RPP y, además, el minuto a minuto GRATIS y ONLINE en RPP.pe.

