Gianluca Lapadula debutó con Perú enfrentando a Chile por las Eliminatorias | Fuente: EFE

Viernes 30 de octubre del 2020. El país aguardaba por la noticia deportiva que empezó a surgir años atrás. Luego de obtener su nacionalidad peruana y haber entablado conversación con Videna, Ricardo Gareca convocó a Gianluca Lapadula a la Selección, el delantero que despertó una fiebre de ilusión respecto a la ‘bicolor’.

Tras debutar en las Eliminatorias y tener sus primeras experiencias con el equipo, el delantero de 30 años conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, siendo el primer medio del país al que atendió.

“Para mí fue un orgullo jugar con la blanquirroja y también quiero agradecer a todo el país porque me ayudó mucho, me recibió con mucho cariño”, dijo el futbolista.

El actual integrante de Benevento contó la alegría que sintieron sus compañeros de plantel tras recibir su llamado oficial para defender a la escuadra peruana.

“Es una cosa muy importante para un jugador la selección. Mis compañeros de Benevento se pusieron muy felices, yo espero poder tener continuidad con la selección”, afirmó.

Gianluca Lapadula estuvo alrededor de dos semanas trabajando en la Selección, tiempo en el que señala generó una buena relación con los demás jugadores.

“Me recibieron muy bien en la selección todos los muchachos, me ayudaron también. Siempre en el grupo de Whatsapp chateamos, con todos me llevo muy bien. Es muy simpático, me causan muchas risas”, expresó.

Luego de estrenarse ante Chile y ser titular frente a Argentina, el delantero de la Serie A generó una atención particular al entonar el himno nacional, el cual le llevó “poco tiempo” en aprenderlo.

“Es una parte muy importante el himno, para la selección y el país. Yo quería estudiarlo muy bien antes de llegar. Me tomó poco tiempo (aprenderlo), porque quería saber todo. También sé que este año es muy importantes porque es el bicentenario de la independencia del país”, dijo.

Con su primer periodo formando parte de la ‘bicolor’, Lapadula no duda en cuanto a sus expectativas con el equipo, las que apuntan hacia Qatar 2022.

“Yo siempre he apoyado a Perú, desde pequeño. La verdad que mi objetivo es llegar al Mundial con Perú”, remarcó.

La Selección Peruana volverá a la competencia oficial en marzo, cuando enfrente a Bolivia y después a Venezuela. Para entonces, Gianluca será una de las opciones que Ricardo Gareca considerará en su convocatoria.

“Claro que debemos mejorar. En el tiempo podemos conocernos más. En los primeros partidos contra Chile y Argentina mis compañeros me ayudaron mucho”, puntualizó.